Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye 'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Cezayir 'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları 'nda finalde İtalya 'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.