Ronaldo ile Ten Hag arasında sular durulmuyor! 2 kez ısınmaya yollanan Portekizli süperstar, oyuna alınmayınca sert tepki gösterdi

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Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-şeytanlara galibiyeti getiren goller 47 ve 69. dakikada Fred ve Bruno Fernandes'ten gelirken Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda gösterdiği tepki galibiyetin de önüne geçti.

MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Bir süredir Teknik direktör Teknik direktör Erik Ten Hag yıldızı barışmayan Ronaldo dün maç bitmeden soyunma odasına gitti. Hag'ın 2 kere ısınmaya yolladığı ancak Ronaldo yerine Elenga'yı maça almasının yıldız futbolcunun böyle bir davranışta bulunmasına yol açtığı konuşuldu.

Görüntü: beIN Sports

"YARIN İLGİLENECEĞİM"

Öte yandan maç sonu Ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik adam "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim! Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.