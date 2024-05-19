Spor

- 19 Mayıs'a özel gerçekleştirilen motokros heyecanı ödül töreniyle sona erdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Kayo, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği Motokros Şampiyonaları sona ererken, yarışlar kıran kırana geçti.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışlar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde bulunan pistte yapıldı. Yarışlara 6 ülkeden 158 sporcu katıldı.

Antrenman ve sıralama turlarının dün yapıldığı yarışlar bugün tamamlandı. Yarışlar MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yapıldı. Yarışlar sonrası kategorilerde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve protokol üyeleri tarafından verildi.