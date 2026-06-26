19 Mayıs Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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19 Mayıs Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları

19 Mayıs Stadyumu\'nda Yenileme Çalışmaları
26.06.2026 16:51
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Samsunspor'un stadyumunda bakım ve çim yenileme çalışmaları sürüyor, modern standartlara hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadyumu'nda bakım, onarım ve çim yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, stadyum zemini elden geçiriliyor.

Stadyumda sürdürülen detaylı bakım kapsamında ısıtma ve soğutma tesisatına ait boruların yenilendiği, ayrıca sprinkler sulama sistemine ait hatların da değiştirileceği bildirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zemine rulo çim serimi yapılacak, son aşamada ise hibrit çim uygulamasına geçilerek saha modern standartlara uygun hale getirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Dereci'nin saha zemininde devam eden yenileme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 19 Mayıs Stadyumu'nun yeni sezonda daha dayanıklı ve modern bir zeminle hizmet vermesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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