19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Tamamlandı

Spor

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye'nin 26 kentinden gelen 300 güreşçinin katılımıyla düzenlenen 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, büyük bir heyecana sahne olan final maçlarıyla sona ererken, başpehlivanlığı Tokat'tan katılan Samet Özaslan elde etti.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Malatya Temsilciliğinin paydaş olarak katkı sunduğu 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, büyük bir çekişmeye sahne olan final maçlarıyla tamamlandı.

Başpehlivan Tokat'tan Samet Özaslan oldu

Türkiye'nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi. Güreş alanını dolduran vatandaşlar ise izledikleri güreş müsabakalarında heyecan dolu dakikalar yaşadı. Her boydan güreşçinin yarıştığı müsabakaların sonunda oynanan başpehlivanlık müsabakaları ise büyük ilgi gördü. Tokat'tan katılan Samet Özaslan ile Bekir Demirtaş arasında gerçekleşen müsabakayı kazanan Samet Özaslan, başpehlivanlığı elde etti.

12 yıl aradan sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Mahallesi'ndeki Aksa Cami'nin yan tarafındaki alanda gerçekleşen karakucak güreşlerinde kendi kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşlerine katılım gösteren tüm güreşçilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Ecdadımızdan bize miras olarak bırakılan karakucak güreşlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Büyük bir çekişmeye sahne olan güreşlere katılan tüm sporcularımıza teşekkür ederken, dereceye giren güreşçilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın ata sporumuza gösterdikleri ilgi bizleri mutlu etti. Bu sadece bir güreş değil var olan kültürün korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak birçok alanda kaliteli ve güzel hizmetler sunuyoruz ancak bu hizmetlerden daha önemlisi geçmişimize sahip çıkacak, kültürümüzün korunmasını sağlayacak bu tür organizasyonlardır. Ata sporumuza sahip çıkmak adına üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu meydanlardan, bu sahalardan yeni milli pehlivanların çıkmasını arzu ediyoruz. Ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduğumuz 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşlerinin düzenlenmesinde emek sarf eden, destek veren, katılım gösteren herkese şahsım ve tüm hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. - MALATYA