19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Tamamlandı

19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Tamamlandı

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, Tokat'tan Samet Özaslan'ın başpehlivanlığı kazanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından 300 güreşçinin katıldığı etkinlik büyük bir heyecana sahne oldu.

07.10.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye'nin 26 kentinden gelen 300 güreşçinin katılımıyla düzenlenen 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, büyük bir heyecana sahne olan final maçlarıyla sona ererken, başpehlivanlığı Tokat'tan katılan Samet Özaslan elde etti.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Malatya Temsilciliğinin paydaş olarak katkı sunduğu 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, büyük bir çekişmeye sahne olan final maçlarıyla tamamlandı.

Başpehlivan Tokat'tan Samet Özaslan oldu

Türkiye'nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi. Güreş alanını dolduran vatandaşlar ise izledikleri güreş müsabakalarında heyecan dolu dakikalar yaşadı. Her boydan güreşçinin yarıştığı müsabakaların sonunda oynanan başpehlivanlık müsabakaları ise büyük ilgi gördü. Tokat'tan katılan Samet Özaslan ile Bekir Demirtaş arasında gerçekleşen müsabakayı kazanan Samet Özaslan, başpehlivanlığı elde etti.

12 yıl aradan sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Mahallesi'ndeki Aksa Cami'nin yan tarafındaki alanda gerçekleşen karakucak güreşlerinde kendi kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşlerine katılım gösteren tüm güreşçilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Ecdadımızdan bize miras olarak bırakılan karakucak güreşlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Büyük bir çekişmeye sahne olan güreşlere katılan tüm sporcularımıza teşekkür ederken, dereceye giren güreşçilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın ata sporumuza gösterdikleri ilgi bizleri mutlu etti. Bu sadece bir güreş değil var olan kültürün korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak birçok alanda kaliteli ve güzel hizmetler sunuyoruz ancak bu hizmetlerden daha önemlisi geçmişimize sahip çıkacak, kültürümüzün korunmasını sağlayacak bu tür organizasyonlardır. Ata sporumuza sahip çıkmak adına üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu meydanlardan, bu sahalardan yeni milli pehlivanların çıkmasını arzu ediyoruz. Ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduğumuz 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşlerinin düzenlenmesinde emek sarf eden, destek veren, katılım gösteren herkese şahsım ve tüm hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turgut Özal, Yeşilyurt, Türkiye, malatya, Tokat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 12:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.