19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ ile hazırlık maçlarına çıkacak - Son Dakika
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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ ile hazırlık maçlarına çıkacak

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ ile hazırlık maçlarına çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.

08.03.2024 12:15
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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın 12- 14 Mart tarihlerinde Antalya'da, Karadağ ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki ay-yıldızlılar, hazırlık maçlarını Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Kadroya davet edilen oyuncular, yarın saat 22.00'de Antalya Havaalanı'nda toplanacak.

Milliler, Karadağ'la ilk maçını 12 Mart Salı, saat 18.00'de oynayacak.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Ferhan Çiçek (Beyoğlu Yeni Çarşı), Baki Enes Başbuğ Erküt (Gençlerbirliği)

Savunma: Yağız Yolcu (Kocaelispor), Yakup Kenar (Adana Demirspor), Recep İnanç (Bursaspor), Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay (Gençlerbirliği)

Kanat: Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Efecan Özdemir (Afjet Afyonspor), Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor), Görkem Gökçe (Adanaspor), Seyit Emir Eker (Anadolubeyi), Ramazan Efe Uluer (1954 Adana FK)

Forvet : Alpercan Nar (Adana Demirspor), Bilal Yaşar (Dilovası Belediyespor)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ ile hazırlık maçlarına çıkacak - Son Dakika

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