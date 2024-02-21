19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belarus'a 1-0 kaybetti - Son Dakika
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belarus'a 1-0 kaybetti

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belarus\'a 1-0 kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belarus'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada yediği golle rakibine yenildi. Teknik direktör Aytürk Kıyıcı, takımın iyi mücadele ettiğini belirtirken, eksiklikleri ve hataları analiz edeceklerini söyledi. Milli takım, Slovakya ile oynayacağı iki hazırlık maçıyla kampı tamamlayacak.

21.02.2024 18:10
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belarus'a 1-0 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakaları için Antalya'da kampta bulunan milli takım, Limak Sports Center'da oynanan maçta Belarus ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Anna Bysik'in attığı golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

Müsabakayı A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve yardımcısı Begüm Üresin de tribünden takip etti.

Teknik direktör Aytürk Kıyıcı yönetimindeki milli takım, hazırlık kampını Slovakya ile 24 ve 27 Şubat'ta oynayacağı iki maçla tamamlayacak.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Aytürk Kıyıcı, Belarus karşısında takım olarak iyi mücadele sergilediklerini belirtti.

Hazırlık karşılaşmasıyla takımdaki eksikleri gördüklerini ifade eden Kıyıcı, şunları kaydetti:

"Yapacağımız analizin ardından oyuncularımızla konuşacağız ve eksiklikleri, hataları birlikte tartışacağız. Kalitemizi ve performansımızı daha da yukarı taşımamız gerekiyor. Şimdi önümüzde Slovakya ile oynayacağımız 2 hazırlık maçı daha var. Hücum bölgesinde daha efektif bir oyun sergilememiz gerekiyor. Daha üretken olmalıyız. Bu kampa çok önem veriyoruz. Nisan ayında Faroe Adaları ve Ermenistan ile yapacağımız resmi maçları kayıpsız tamamlamak istiyoruz. Maçların nisan ayında güzel havalarda ve bildiğimiz alıştığımız Antalya'da oynanacak olması, bizim için büyük şans. Bu avantajlarımızı belirlediğimiz oyun planımızla birleştirip, kazanan taraf olmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belarus'a 1-0 kaybetti - Son Dakika

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