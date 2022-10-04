19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi - Son Dakika
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi

04.10.2022 18:44
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası 1. tur ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası 1. tur ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ay-yıldızlı takım, ilk maçında İsveç'e 1-0 yenildi.

Pampeloponnisiako Stadı'ndaki mücadelenin tek golü 45. dakikada penaltıdan Victoria Swanström'den geldi.

Milli takım, ikinci maçında 7 Ekim Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi - Son Dakika

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