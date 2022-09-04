Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

04.09.2022 19:14
Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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