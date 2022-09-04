Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya 'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan 'ı 3-0 yenerek beşinci oldu.

Kaynak: AA

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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