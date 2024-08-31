19 Yaş Altı Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda elendi

Spor

19 Yaş Altı Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda elendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Su Şimdim ve Ceylin Sayar ikilisinden oluşan 19 Yaş Altı Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımı, 24'lü eleme turunda Letonya'yı 2-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmıştı.

Son 16 turunda ABD ile karşılaşan milli takım, rakibine 2-0 mağlup oldu ve Dünya Şampiyonası'na veda etti.