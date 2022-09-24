Ay-yıldızlılar, eleme turundaki üçüncü ve son maçını 27 Eylül Salı günü ev sahibi Bulgaristan ile yapacak.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Son Dakika

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