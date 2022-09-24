Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Son Dakika
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Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

24.09.2022 19:00
Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Azerbaycan'ı 5-1 mağlup etti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Azerbaycan'ı 5-1 mağlup etti.

Genç milliler, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci müsabakasında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Milli takıma farklı galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Ayberk Karapo, 10. ve 83. dakikalarda Hamza Yiğit Akman, 28. dakikada penaltıdan Burak İnce ve 76. dakikada Emir Ortakaya kaydetti.

Azerbaycan'ın tek golünü ise 44. dakikada penaltıdan Nariman Akhundzade attı. Azerbaycan'da Gurban Safarov 50. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan Türkiye, puanını 4'e çıkardı.

Ay-yıldızlılar, eleme turundaki üçüncü ve son maçını 27 Eylül Salı günü ev sahibi Bulgaristan ile yapacak.

Elemelerde 13 grupta ilk 2 sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekip ve sıralamada birinci basamakta bulunan Portekiz, 2023'te düzenlenecek Elit Tur'da mücadele etmeye hak kazanacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023'te finallerde yer alacak.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Son Dakika
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