Ali Nadir Başkan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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