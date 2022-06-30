19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da

30.06.2022 22:49
19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da

Eskişehirspor'un 19 yaşındaki kalecisi Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'a transfer oldu.

Eskişehirspor'un 19 yaşındaki kalecisi Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'a transfer oldu.

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Sözleşmesini en son 1 Şubat 2021 tarihinde uzatan başarılı eldivene, Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. Cengiz Alp Köseer'in, Eskişehirspor altyapısından yetiştiğinin ve transferi ile kulübe para kazandırdığının vurgulandığı mesaj şöyle:

"Altyapımızdan yetişen, transferiyle kulübümüze kazanç sağlayan, yükselen performansıyla bizi gururlandıran kalecimiz Cengiz Alp Köseer takımımızdan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncumuza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da Eyüpspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti Eyüpspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Cengiz Alp, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 22:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement