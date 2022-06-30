19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Sözleşmesini en son 1 Şubat 2021 tarihinde uzatan başarılı eldivene, Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. Cengiz Alp Köseer'in, Eskişehirspor altyapısından yetiştiğinin ve transferi ile kulübe para kazandırdığının vurgulandığı mesaj şöyle:

Kaynak: İHA

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