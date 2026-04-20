1905 GSYİAD 25. Yıl Belgeseli Galası
1905 GSYİAD 25. Yıl Belgeseli Galası

20.04.2026 21:29
Galatasaray'ın 25. yılını kutlayan belgesel galası, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) 25'inci yıl belgeselinin galası Levent'teki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Galaya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat, teknik direktör Okan Buruk, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri katıldı.

GSYİAD'ın üyelerine destekleri için teşekkür eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "GSYİAD'ın Galatasaray ile olan ilişkisi, bağlılığının kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. Başkanlık yaptığım süre içinde her zaman yönetimin yanında yer aldılar, Galatasaray'ın dertleriyle dertlendiler, Galatasaray'a daha fazla ne yapabilirizin peşinde koştular. GSYİAD'ın bütün üyelerine Galatasaray'a verdiği destekten dolayı büyük bir teşekkür gönderiyorum. Görevde olduğum her zaman GSYİAD'la beraber çözüm arayışında oldum. Her zaman GSYİAD'ın desteğini her zaman yanımızda en kuvvetli şekilde hissettik. Özellikle bu dönemde Galatasaray'ın GSYİAD gibi paydaş ve destekçilerinin olması çok önemli. Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz. Burada bizi kuvvetli kılan tek şey camianın birlikte olması ve kurduğumuz sevgi ikliminin devam etmesi. Bütün projelerimizde, yaptığımız her işte bunun faydasını görüyoruz. Galatasaray hayata geçirdiği projelerle büyüme yolundadır. Bu yolda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 23 Nisan'ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda da bir temel atma törenimiz var. Yaptığımız Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek. Orada basketbol salonumuz, voleybol salonumuz, farklı branşlara hizmet edecek salonlar, yüzme havuzumuz olacak. Bütün amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz. Önümüzdeki üç yılı alacak bu projeyi sizin de desteğinizle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın büyüyerek yoluna devam etmesi, artık Türkiye'nin sınırlarını aşan global bir marka olma özelliğini daha da yukarılara taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin bir eseri. Hiç eksilmeden, kuvvetten düşmeden bu yolda ilerlemeye hep beraber devam etmemiz gerektiğini biliyorum. Bizde yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir usul var. Bundan hiç etkilenmeden hep beraber işaret ettiğimiz yoldan yürüyeceğiz" dedi.

'ŞİMDİ 2026 YILINDAYIZ, 26'NCI ŞAMPİYONLUK DA İNŞALLAH GELECEK'

Başkan Dursun Özbek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Demek ki GSYİAD'ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. Sırada ne var? Şimdi 2026 yılındayız, 26'ncı şampiyonluk da inşallah gelecek."

MURAT SANCAKTAR: BU MİRASI GALATASARAY SEVDALILARIYLA PAYLAŞMAK EN BÜYÜK ARZUMUZDU

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise "Sizler için çok özel bir belgesel hazırladık. Bu belgesele kulüp başkanlarımız, hocalarımız, dernek başkanlarımız, sporcularımız, basın mensuplarımız çok kıymetli katkıda bulundu. Kulübümüze ve derneğimize emek veren pek çok saygın ismin Galatasaray ve GSYİAD'a dair anılarını ve duygularını dinleyeceğiz. Bu eser aracılığıyla gelecek nesillere güçlü bir başarı hikayesi bırakacağız. Bu mirası Galatasaray sevdalılarıyla paylaşmak en büyük arzumuzdu. Bizim için çok kıymetli olan bu çalışmayla gümüş yılımızı anlamlı bir şekilde taçlandırdık. GSYİAD, kulübümüzü her alanda desteklemek amacıyla ortaya çıktı. Başlangıçta sayıca küçük ama inancı çok büyük bir topluluk vardı. Bugün 30'a yakın sektörden bin 300 üyeye ulaşan, Türkiye'nin dört yanında etkisi hissedilen, her zaman Galatasaray'ın yanında olan, güçlü ve büyük bir aileyiz. Sayılar önemli ama kıymetli olan ilk günkü amacın ve sevdanın bugün ayakta olmasıdır. Kulübümüze destek verme irademizi her zaman koruduk, kulübümüzün yanında durmayı bir tercih değil sorumluluk olarak gördük. GSYİAD, Galatasaray'ın yanında duran bir destek gücün ötesine geçmiş, kulübüne güven, camiasına moral veren bir kuruma dönüşmüştür. Ancak ilk günkü heyecanla buradayız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalardan sonra Kerem Kurtuluş yönetmenliğindeki belgeselin gösterimi yapıldı.

Kaynak: DHA

