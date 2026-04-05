1920 Koşusu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

05.04.2026 16:30
Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi.

AA Genel Müdürlüğü'ndeki törene AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ve AA Spor Kulübü (AASK) Başkanı Serdar Karagöz, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Siret Albayrak, davetliler ile sporcular katıldı.

Serdar Karagöz, buradaki konuşmasında "1920 Koşusu'nu ilk kez düzenliyoruz. 1920 yılından bu yana haberin peşinde koşuyoruz. İlk koşmamız 1920'de cephede başladı. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşını ve Türkiye'nin zaferlerini tüm dünyaya duyurduk. Şimdi bunu her yıl anmak üzere 1920 Koşusunu Ankara'da yapacağız. 10 kilometreyle başladık belki büyür, belki yarı maratona dönüşür. Federasyonumuza da çok teşekkür ediyorum katkıları için. Ankaramıza renk kattığımızı düşünüyorum. Sporcuların güvenliğini, konforunu, en ince detayına kadar hesapladığımız bir organizasyon oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Anadolu Ajansı Spor Kulübüne, Anadolu Ajansı camiasına, destek veren kuruluşlarımıza, Yeşilayımıza ve federasyonumuza sonsuz teşekkürler. En büyük teşekkür siz sporcularımıza." ifadelerini kullandı.

Karagöz, konuşmasının ardından erkekler genel klasman ve erkekler +70 yaş kategorilerindeki sporculara ödüllerini takdim etti.

Karaaslan: "Müthiş bir etkinlik"

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, çok anlamlı bir yarış olduğunu anlatarak, "Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz başta olmak üzere Anadolu Ajansını gönülden tebrik ediyorum. Ankara müthiş bir etkinlik kazanmış oldu. Anlamıyla da gerçekten bizleri çok etkileyen 1920 Koşusu'nun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, bütün sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karaaslan, kadınlar genel klasmanda ilk üçe giren sporculara kupalarını verdi.

Ankara'yı "spor şehri" tanımlayan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da "Bugün Ankara kendisine layık bir yarış yaptı. Bu nedenle Anadolu Ajansı'na müteşekkiriz. Anadolu Ajansı ülkemizin, devletimizin, milletimizin ajansı. Anadolu Ajansı gerçek bir başarı timsali bizim için. İlk yapmak her zaman önemlidir, ilk yapan efsanedir. Dolayısıyla bu efsanenin inşallah devamına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar ve erkekler 35-39 yaş kategorisinde dereceye giren atletlere ödüllerini Karadağ, takdim etti.

Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Siret Albayrak, Yeşilay'ın da Anadolu Ajansının da 1920 yılında kurulduğuna dikkati çekerek "İki kurum da ülkemizin ortak değeri. Bağımlılıklarla mücadelede Anadolu Ajansı'nın desteğini biz her zaman görüyoruz ve bu organizasyona da bizi sosyal sorumluluk ortağı yaptığı için gerçekten çok mutluyuz. Spor, bağımlılıklardan korur." dedi.

Albayrak, kadınlar ve erkekler 40-44 yaş kategorisinde başarı elde eden sporculara ödüllerini verdi.

Dereceye giren diğer sporcular ödüllerini AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özkır, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AASK Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Bostan, AASK Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Karakuş, AASK Üyesi Nezaket Ülkü Baş Aslan, AASK Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Kaan Elbir, TRT Spor Kanal Koordinatörü Ersin Şiyhan, Yarış Koordinatörü Hasan Hüseyin Kul'dan aldı.

Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve sporcular fotoğraf çektirdi.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde yapılan koşu, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlandı.

