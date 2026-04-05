1920 Koşusu'nda Zafer Mechaal ve Kunur'un!

05.04.2026 11:52
Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nda erkeklerde Adel Mechaal, kadınlarda Derya Kunur birinci oldu.

Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nu genel klasmanda erkekler birincisi İspanyol Adel Mechaal ve kadınlar birincisi Derya Kunur, duygularını paylaştı.

Mechaal, yarış sonrası AA muhabirine, "Çok güzel bir yarış oldu, rakipler çok güçlüydü, milli sporcular vardı. Kenyalı sporcu inanılmaz zorladı, güzel bir yarış oldu, en sonunda bir atak yaptım, kazandım mutluyum." dedi.

İspanyol sporcu, Türkiye'de dördüncü yarışına katıldığını belirterek "Balıkesir, İstanbul Yarı Maraton, Trabzon ve şimdi burada yarıştım. İnşallah daha fazla yarışta koşacağım. Yarıştan önce uluslararası sporcuların katılacağını da söylemişlerdi, o nedenle birinci olmayı beklemiyordum. Ben de hazırdım, geldik ve kazandık, şimdi eve döneceğiz ve antrenmana devam edeceğim." diye konuştu.

AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla böyle bir yarış düzenlemesine ilişkin Mechaal, "Çok, çok güzel, keşke daha fazla yarış düzenlense aynı Almanya gibi, büyük şirketler spor kulüpleri kuruyor, çocuklar da koşmak isterse o kulüplere gidiyor hem de sağlık açısından atletizm çok önemli. Bugün pazar, herkes sağlıklı, spor yapıyor, bu mükemmel bir şey. AA gibi daha fazla şirketler de yarışma düzenleyebilirler. AA Genel Müdürü çok güzel bir iş yapıyor, inşallah destek devam eder. Bizi de davet ettiler, kesinlikle devam etmeliler." ifadelerini kullandı.

Kadınlarda Derya Kunur ipi göğüsledi

Kadınlarda 1920 Koşusu'nu kazanan Derya Kunur "Muş ilinden katılıyorum, AA'nın hazırladığı ilk yarış güzeldi ama biraz parkur zordu. Güzel geçti, organizasyon için teşekkür ederim. Birinci olmayı hedefliyordum, bunun için geldim, rakiplerim de pek zorlamadı benim için kolay geçti." dedi.

Antalya'da 2026 Kulüpler Şampiyonası'nda da birinci olduğunu hatırlatan Derya Kunur, "Türkiye elemelerinde de şampiyon oldum, bu yıl üçüncü yarışım burası, 1920 Koşusu'nda da şampiyon oldum, mutluyum. AA'nın bir spor kulübü kurması, bu yarışı düzenlemesi çok güzel. Güzel organizasyon, daha da çok böyle organizasyonlar istiyoruz. Düzenlendiği sürece her sene katılmayı isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

