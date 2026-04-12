TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 Kdz. Ereğli Belediyespor: 0

TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 Kdz. Ereğli Belediyespor: 0
12.04.2026 16:06  Güncelleme: 16:07
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 29. hafta maçında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Kdz. Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tek golü Arda Akgül kaydetti.

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Alp Tanırgan, Berkay Deniz, Süleyman Mücahit Demirer

1926 Bulancakspor: İshak, Emir, Soner, Ahmet Can, İsmail, Ataberk (Nurettin dk. 84), Arda (Yavuz Selim dk. 84), Yakup (Yunus Emre dk. 77), Bertan, Abdullah, Talha (Miraç dk. 46)

Kdz. Ereğli Belediyespor: Bilal, Fırat, Emre, Kadir Mert, Buğra (Efe dk. 30), Mücahit Emre (Mert Efe dk. 71), Onurcan, Arda (Fethi dk. 71), Hüseyin Mert (Yusuf dk. 61), Furkan Can, Bertuğ

Gol: Arda Akgül (dk. 70) (1926 Bulancakspor)

Kırmızı kart: Furkan Can Erbaşaran (dk. 58) (Kdz. Ereğli Belediyespor)

Sarı kartlar: Mücahit Emre Divri, Arda Yumurtacı, Furkan Can Erbaşaran (Kdz. Ereğli Belediyespor), İsmail Kayalı (1926 Bulancakspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
