TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 Kdz. Ereğli Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 29. hafta maçında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Kdz. Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Alp Tanırgan, Berkay Deniz, Süleyman Mücahit Demirer
1926 Bulancakspor: İshak, Emir, Soner, Ahmet Can, İsmail, Ataberk (Nurettin dk. 84), Arda (Yavuz Selim dk. 84), Yakup (Yunus Emre dk. 77), Bertan, Abdullah, Talha (Miraç dk. 46)
Kdz. Ereğli Belediyespor: Bilal, Fırat, Emre, Kadir Mert, Buğra (Efe dk. 30), Mücahit Emre (Mert Efe dk. 71), Onurcan, Arda (Fethi dk. 71), Hüseyin Mert (Yusuf dk. 61), Furkan Can, Bertuğ
Gol: Arda Akgül (dk. 70) (1926 Bulancakspor)
Kırmızı kart: Furkan Can Erbaşaran (dk. 58) (Kdz. Ereğli Belediyespor)
Sarı kartlar: Mücahit Emre Divri, Arda Yumurtacı, Furkan Can Erbaşaran (Kdz. Ereğli Belediyespor), İsmail Kayalı (1926 Bulancakspor) - GİRESUN
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?