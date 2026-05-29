1938 Dünya Kupası'nda İtalya Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1938 Dünya Kupası'nda İtalya Şampiyon

29.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da düzenlenen 1938 Dünya Kupası'nda İtalya, finale yükselerek Macaristan'ı 4-2 yenip şampiyon oldu.

Fransa'da düzenlenen 1938 Dünya Kupası'nda ilk kez ev sahibi takım şampiyonluğa ulaşamadı.

Son dünya şampiyonu İtalya, Fransa'da da mutlu sona ulaşıp kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Fransa'daki kupaya Avrupa'dan 12, Asya, Güney Amerika ve Orta Amerika'dan birer ülke katıldı.

Avrupa'dan Belçika, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya, Orta Amerika'dan Küba ve Asya'dan Hollanda Doğu Hint Adaları (Endonezya) bu kupada mücadele etti.

Protestosunu sürdüren Uruguay, 1934'te olduğu gibi 1938 Dünya Kupası'na da katılmadı.

Avusturya işgal edilince katılamadı

Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı işgal etmesiyle kupaya katılan takım sayısı 15'e indi.

Almanya, Avusturyalı futbolcuları da kadrosuna kattığı bu Dünya Kupası'nda daha ilk turda İsviçre'ye elenmekten kurtulamadı.

İtalya, finalde Macaristan'ı yendi

Kupanın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 2-1, Macaristan da İsveç'i 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Paris'te 19 Haziran'da oynanan finalde İtalya, 6 ve 35. dakikalarda Gino Colaussi, 16 ve 82. dakikalarda da Silvio Piola'nın attığı gollerle rakibini 4-2 mağlup edip üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Finalde Macaristan'ın golleri ise 8. dakikada Pal Titkos ve 70. dakikada Gyorgy Sarosi'den geldi.

Üçüncülük maçında ise Brezilya, İsveç'i 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Pozzo tarihe geçti

İtalya'nın başında 1934'te şampiyonluk yaşayan teknik direktör Vittorio Pozzo, 1938'de de takımını şampiyonluğa taşıyıp tarihe geçti.

Pozzo, Dünya Kupası tarihinde bugüne dek iki kez şampiyonluk yaşamış tek teknik adam ünvanını elinde bulunduruyor.

Leonidas 7 gol attı

Brezilyalı Leonidas, kupada rakip fileleri 7 kez havalandırarak gol krallığını elde etti.

Macar futbolcular Gyorgy Sarosi ve Gyula Zsengeller ile İtalyan Silvio Piola ise beşer golle ikinciliği paylaştı.

18 maçta 84 gol atıldı

Fransa'da düzenlenen 1938 Dünya Kupası'nda 18 maç oynandı, 84 gol atıldı.

Maç başına 4,7 golün atıldığı turnuvanın en golcü ekipleri 15 golle Macaristan, 14 golle de Brezilya oldu.

İlk turda Brezilya ile Polonya arasında oynanan ve Güney Amerika takımının 6-5 kazandığı karşılaşma tarihe geçti. Çeyrek finalde de İsveç, Küba karşısında sahadan 8-0 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı.

Kaynak: AA

Macaristan, İtalya, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1938 Dünya Kupası'nda İtalya Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:09:18. #7.12#
SON DAKİKA: 1938 Dünya Kupası'nda İtalya Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.