1938 Dünya Kupası'nda İtalya Şampiyon

Fransa'da düzenlenen 1938 Dünya Kupası'nda ilk kez ev sahibi takım şampiyonluğa ulaşamadı.

Son dünya şampiyonu İtalya, Fransa'da da mutlu sona ulaşıp kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Fransa'daki kupaya Avrupa'dan 12, Asya, Güney Amerika ve Orta Amerika'dan birer ülke katıldı.

Avrupa'dan Belçika, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya, Orta Amerika'dan Küba ve Asya'dan Hollanda Doğu Hint Adaları (Endonezya) bu kupada mücadele etti.

Protestosunu sürdüren Uruguay, 1934'te olduğu gibi 1938 Dünya Kupası'na da katılmadı.

Avusturya işgal edilince katılamadı

Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı işgal etmesiyle kupaya katılan takım sayısı 15'e indi.

Almanya, Avusturyalı futbolcuları da kadrosuna kattığı bu Dünya Kupası'nda daha ilk turda İsviçre'ye elenmekten kurtulamadı.

İtalya, finalde Macaristan'ı yendi

Kupanın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 2-1, Macaristan da İsveç'i 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Paris'te 19 Haziran'da oynanan finalde İtalya, 6 ve 35. dakikalarda Gino Colaussi, 16 ve 82. dakikalarda da Silvio Piola'nın attığı gollerle rakibini 4-2 mağlup edip üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Finalde Macaristan'ın golleri ise 8. dakikada Pal Titkos ve 70. dakikada Gyorgy Sarosi'den geldi.

Üçüncülük maçında ise Brezilya, İsveç'i 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Pozzo tarihe geçti

İtalya'nın başında 1934'te şampiyonluk yaşayan teknik direktör Vittorio Pozzo, 1938'de de takımını şampiyonluğa taşıyıp tarihe geçti.

Pozzo, Dünya Kupası tarihinde bugüne dek iki kez şampiyonluk yaşamış tek teknik adam ünvanını elinde bulunduruyor.

Leonidas 7 gol attı

Brezilyalı Leonidas, kupada rakip fileleri 7 kez havalandırarak gol krallığını elde etti.

Macar futbolcular Gyorgy Sarosi ve Gyula Zsengeller ile İtalyan Silvio Piola ise beşer golle ikinciliği paylaştı.

18 maçta 84 gol atıldı

Fransa'da düzenlenen 1938 Dünya Kupası'nda 18 maç oynandı, 84 gol atıldı.

Maç başına 4,7 golün atıldığı turnuvanın en golcü ekipleri 15 golle Macaristan, 14 golle de Brezilya oldu.

İlk turda Brezilya ile Polonya arasında oynanan ve Güney Amerika takımının 6-5 kazandığı karşılaşma tarihe geçti. Çeyrek finalde de İsveç, Küba karşısında sahadan 8-0 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı.