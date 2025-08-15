1966 Turanspor\'da Emrah Erdoğan Dönemi

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden 1966 Turanspor'dan Emrah Erdoğan dönemi.

2025-2026 futbol sezonunda Kayseri Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan 1966 Turanspor Kulübü takımı genç antrenör Emrah Erdoğan emanet etti. Genç ve başarılı antrenör Emrah Erdoğan'ın yeni sezonda ekibinde bordo-mavili takımın alt yapısında görev yapan Mustafa Uğuş, Süleyman Umcu, Bülent Polat ve Onur Polat'ta yer alacak. Yeni sezonda genç bir antrenör ile anlaşan 1966 Turanspor kadrosunu da genç oyunculardan kurmayı hedefliyor.

1966 Turanspor Kulüp Başkanı Murat Canıtez yaptığı açıklamada, "2025-2026 sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Bu güçlü ekip, birlik ve beraberlik içinde Turanspor'u hak ettiği yerlere taşımak ve şampiyonluk mücadelesi vermek için bir araya geldik. İmza töreni ile resmiyet kazanan bu birlikteliğin, 1966 Turanspor'umuza, hemşerilerimize ve tüm futbol camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ