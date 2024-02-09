1969 Bilecik Spor Kulübü, Bolvadin Termalspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı kritik maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.
BAL 4. Grupta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 17'inci haftasında 11 Şubat pazar günü saat 14: 00'da Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolvadin Belediye Tesisleri'nde oynanacak maç öncesi kırmızı şimşekler İstasyon Sentetik Saha'da günü tek idmanla geçerek, maç saatini beklemeye başladı. Bu hafta kendi evinde 35 puanla lig ikinci İzmir temsilcisi Tire 2021'e 90+6 dakikada yediği penaltı atışı sonrası 1-0 yenilen kırmızı şimşekler morallerin yerinde olduğu görüldü. Takıma yeni katılan transferlerinde takımla uyum içinde olduğu görülen son antrenmanda taraftarlarda giderek, takıma destek verdiler. 17'inci hafta öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 takımlı ligde 12 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Bolvadin Termalspor 29 puanla 5'inci sırada yer alıyor. - BİLECİK
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Spor › 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bolvadin Termalspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?