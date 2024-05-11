1969 Bilecik Spor Kulübü İzmir'e hareket etti - Son Dakika
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1969 Bilecik Spor Kulübü İzmir'e hareket etti

1969 Bilecik Spor Kulübü İzmir\'e hareket etti

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligin son maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti. İzmirspor ile oynayacakları maç için sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak yola çıkan Bilecik ekibi, ligin son maçında 3 puan hedefliyor.

11.05.2024 12:13
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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligin son maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti.

1969 Bilecik Spor Kulübü, BAL 4. Grup 28. haftasında yarın saat 15.00'da Karabağlar Yeşilyurt Stadı'nda İzmirspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı şimşekler, İstasyon Sentetik Sahası'nda yapılan ter antrenmanı ardından sakat ve cezalı oyuncularından yoksun İzmir deplasmanı için yola çıktı. Bu maç öncesi 27 puanla 15 takımlı ligde 12. sırada yer alan Bilecik ekibinde hedef ligin son maçında 3 puan olarak hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1969 Bilecik Spor Kulübü İzmir'e hareket etti - Son Dakika

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