2 bin 100 sporcu, Üsküdar'da 15. Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliğinde ter döktü - Son Dakika

Üsküdar'da düzenlenen 15. Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği, 3 ülkeden, 17 şehirden 115 okul ve 2 bin 100 sporcuyu ağırladı. Şenliğe katılan engelli sporcular, müsabakalarda ter dökerek engelleri ortadan kaldırdı. Sporcular aynı zamanda sanatçı Metin Şentürk konseri ile eğlenceli vakit geçirdi.

15. Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Üsküdar'da Burhan Felek Atletizm Stadı'nda gerçekleşti. Şenliğe, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Gülşen Özer katıldı. 3 ülke, 17 şehirden 115 okul ve 2 bin 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şenlik kortej yürüyüşü ile başladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in fişek ateşlemesiyle yarış başladı. Türkiye dışında Gürcistan, Bulgaristan ve Kıbrıs'tan gelen genç sporcular birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Engelli sporcuların da katılım sağladığı şenlikte müsabakalarda ter dökerek engeller ortadan kaldırıldı.

Metin Şentürk konser verdi

Özel Sporcular Atletizm Şenliği'nin 15.'sinde, yaşamın en zorlu koşullarına karşı gülümseyen karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Metin Şentürk konser verdi. Etkinliğe katılan sporcular, Metin Şentürk konseriyle doyasıya eğlendi.

"Bir yarışma değil, burada bir kardeşlik, sevgi, dayanışma var"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gerçekten tam bir şenlik var burada. Bir yarışma değil burada bir kardeşlik, sevgi, dayanışma var. Üç ayrı ülkeden, İstanbul'un bütün ilçelerinde 2 binin üzerinde yavrumuz var. Özel yavrularımız burada. Bu çocuklar bugün heyecanlarını ve sevgilerini paylaşacaklar. Burada bir müsabaka yok, burada rakam yok. Burada paylaşma var, heyecan var, mutluluk var. Anneler, babalar, öğretmenler ve biz de bu çocuklardan daha çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

"Onlar için farklı bir deneyim olacak"

Şenliğe oğlu ile katılan Melek Yılmaz, "Çocuklarımız için böyle bir etkinliğin olması güzel. Onları böyle bağımsız, ailelerden uzak ve böyle etkinliklere katmış oluyoruz. Belediyemizin bize sağladığı bu katkıyı değerlendirmek için geldik. Onlar için de farklı bir deneyim olacak ve çok heyecanlılar bugün için. Mutlu olacaklar, eşlik edebildiğimiz için biz de onlarla birlikte mutluyuz" dedi. - İSTANBUL