Balıkesir’de Uluslararası Burhaniye Ören Açık Satranç Turnuvası başladı

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Burhaniye- Ören Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi iş birliğinde düzenlenen turnuva, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen 609 sporcuyu Burhaniye'de buluşturdu.

27 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, farklı yaş ve kategorilerden çok sayıda sporcu satranç tahtasında kıyasıya mücadele edecek. Bir hafta boyunca devam edecek turnuvada dereceye giren sporculara toplam 1 milyon 300 bin TL ödül dağıtılacak. Turnuvaya 13 ülkeden 609 sporcu katılıyor. Turnuvanın açılışında konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'mizi yalnızca denizi, doğası ve kültürel değerleriyle değil; spor, sanat ve uluslararası organizasyonlarla da ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören turnuvamızın ikincisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satranç; stratejik düşünmeyi, sabrı ve disiplini geliştiren çok kıymetli bir spor dalıdır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi. Satrançta iddialı olduklarını kaydeden Balıkesir Satranç İl Temsilcisi Mete Deniz, " Bu sene ikincisini düzenlediğimiz 2. Burhaniye Ören Uluslararası satranç Turnuvasına 13 farklı ülkeden 609 sporcu katılmıştır. 4 kategoride yapılan satranç turnuvasına farklı farklı 7'den 70'e tüm sporcularımız katılmıştır. .Dünyanın farklı noktalarından büyük ustalar, uluslararası usta gibi ünvanlı sporcularımız katılmış bulunmaktadır. Toplam bir milyon 300 bin TL ödül değeri olan turnuvayı gene önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirip devam ettirmeyi düşünüyoruz. 2 senedir ulusal çapta turnuvalar düzenliyoruz. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasını Balıkesir de yaptık. Bu sene ilk gençler şampiyonasını Balıkesir de yaptık. Gelen veliler ve sporcular organizasyonlardan dolayı mutlu oldular. Önümüzdeki yıllarda da daha büyük organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Satranç konusunda çok büyük hedeflerimiz var. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz" dedi.