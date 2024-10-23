Belçika'daki SK Zillebeke - KSCT Menen karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı. KSCT Menen forması giyen Fabio Schiafino, 45 ve 73'ncü dakikalarda fileleri havalandırırken attığı ikinci golün ardından sahaya yabancı madde atıldı.
Atılan maddeyi kenara atmak içine eline aldığında kabusu yaşayan yıldız futbolcu, maddenin o esnada patlaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Operasyona alınan Fabio Schiafino'nun 3 parmağı kesilmek zorunda kaldı.
Yaşadığı korkunç olayın ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu "Duman dağıldığında birkaç parmağımın eksik olduğunu fark ettim" dedi.
Son Dakika › Spor › 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti - Son Dakika
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