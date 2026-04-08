2 kez Süper Lig\'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

Ege futbolunu yıllarca üst liglerde temsil edip bu sezon yıllar sonra yeni yapılanmayla Bölgesel Amatör Lig'e dönen Marmaris temsilcisi Marmaris Yat Marin Milas FK, 3. Lig'e çıkmaya hazırlanıyor.

3 PUAN FARKLA LİDER DURUMDA

Kadrosunda yıllarca üst liglerde mücadele eden futbolcular bulunan Marmaris, BAL 7'nci Grup'ta bitime 4 maç kala en yakın rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 13 maçtır bileği bükülmeyen Marmaris FK, bu periyotta 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kalan maçlarını Kumluca Bld, Yeşil Çivril Bld, Beymelek Bld ve 1922 Akşehirspor'la oynayacak 45 puanlı lider Marmaris, grubu ilk sırada tamamlayıp Play-Off'ta kalan iki finale odaklanmayı hedefliyor.

TOPLAM 5 TAKIM ÜST LİGE YÜKSELECEK

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon uygulanan statüye göre gruplarını ilk 5 sıra içerisinde bitiren takımlar Play-Off oynayacak. Grup liderleri Play-Off'ta tek maç usulüne göre oynanacak grup finaline evinde çıkacak. 10 gruptan çıkacak takımlar birbirleriyle eşleşerek 3'üncü Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. Finallerde galip gelecek toplam 5 takım profesyonel lige yükselecek.

2 KEZ SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Tarihinde 2 kez Süper Lig'in kapısından dönen Marmarisspor, 2009 yılında profesyonel liglerden çekilmişti.