2. Lig'de 10. hafta 3 maçla başladı, MKE Ankaragücü İstiklalspor'a 1-3 yenildi

2. Lig'de 10. hafta 3 maçla başladı, MKE Ankaragücü İstiklalspor'a 1-3 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'in 10. haftası, gruplarda oynanan 3 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta Serikspor ile Ekinciler İskenderunspor 1-1, MKE Ankaragücü ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor 1-3, Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol ile Muşspor 0-0 sona erdi.
Nesine 2. Lig'in 10. haftası, gruplarda oynanan 3 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Serikspor-Ekinciler İskenderunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-3
Beyaz Grup:
Aliağa Futbol-Muşspor: 0-0
Kaynak: AA
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