2. Lig'de 10. hafta 3 maçla başladı, MKE Ankaragücü İstiklalspor'a 1-3 yenildi - Son Dakika
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2. Lig'de 10. hafta 3 maçla başladı, MKE Ankaragücü İstiklalspor'a 1-3 yenildi

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Nesine 2. Lig'in 10. haftası, gruplarda oynanan 3 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta Serikspor ile Ekinciler İskenderunspor 1-1, MKE Ankaragücü ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor 1-3, Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol ile Muşspor 0-0 sona erdi.

Nesine 2. Lig'in 10. haftası, gruplarda oynanan 3 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Serikspor-Ekinciler İskenderunspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-3

Beyaz Grup:

Aliağa Futbol-Muşspor: 0-0

Kaynak: AA
MKE AnkaragücüKahramanmaraşSeriksporFutbolSporSon Dakika

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