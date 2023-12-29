 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı

İtalyan ekibi Stella Azzurra'da forma giyen 2 metre 31 cm'lik genç, gerekli kas kütlesine ulaşamayınca basketbol kariyerine son vermek zorunda kaldı.

29.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 12:21
Abone Ol

Uzun boyuyla bütün dünyanını dikkatini çeken ve bir süre önce İtalyan ekibi Stella Azzurra'ya transfer olan Robert Bobroczky, kariyerini henüz yolun başındayken noktalamak zorunda kaldı.

2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı

GEREKLİ KAS KİTLESİNE ULAŞAMADI

Aşırı zayıflık ve kas gelişimindeki yetersizlik nedeniyle sık sık sakatlıklar yaşayan Robert, gerekli kas kitlesine ulaşamayınca 20 yaşında basketbol kariyerini bitirdi. Henüz çocuk yaştayken büyük umutlar vaat eden gencin hikayesinin bu şekilde sonlanması sevenlerini üzdü.

2 metre 31 cm\'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
YORUMLAR

basketbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı - Son Dakika


12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:32:57. #1.11#
SON DAKİKA: 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement