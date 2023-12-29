2 metre 31 cm\'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı

112\'yi arayıp "Etrafımda çok ölü var" dedi! Ekipler gerçeği çok geçmeden anladı

Uzun boyuyla bütün dünyanını dikkatini çeken ve bir süre önce İtalyan ekibi Stella Azzurra'ya transfer olan Robert Bobroczky, kariyerini henüz yolun başındayken noktalamak zorunda kaldı.

GEREKLİ KAS KİTLESİNE ULAŞAMADI

Aşırı zayıflık ve kas gelişimindeki yetersizlik nedeniyle sık sık sakatlıklar yaşayan Robert, gerekli kas kitlesine ulaşamayınca 20 yaşında basketbol kariyerini bitirdi. Henüz çocuk yaştayken büyük umutlar vaat eden gencin hikayesinin bu şekilde sonlanması sevenlerini üzdü.