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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
Uzun boyuyla bütün dünyanını dikkatini çeken ve bir süre önce İtalyan ekibi Stella Azzurra'ya transfer olan Robert Bobroczky, kariyerini henüz yolun başındayken noktalamak zorunda kaldı.
Aşırı zayıflık ve kas gelişimindeki yetersizlik nedeniyle sık sık sakatlıklar yaşayan Robert, gerekli kas kitlesine ulaşamayınca 20 yaşında basketbol kariyerini bitirdi. Henüz çocuk yaştayken büyük umutlar vaat eden gencin hikayesinin bu şekilde sonlanması sevenlerini üzdü.
Son Dakika › Spor › 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı - Son Dakika