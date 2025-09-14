2. Uluslararası Bodrum Motofest Motosiklet Tutkularını Bir Araya Getirdi - Son Dakika
2. Uluslararası Bodrum Motofest Motosiklet Tutkularını Bir Araya Getirdi

14.09.2025 13:21  Güncelleme: 13:24
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Bodrum Motofest, motosiklet tutkunlarını bir araya getirerek eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde yapılan gösteriler ve konserlerle binlerce kişi keyifli anlar yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını doyasıya eğlendirdi. Gümbet Dolgu Alanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen festival, adeta motor sesleriyle inledi.

Sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar süren etkinliklerde, motosiklet tutkunları hem teker yaktı hem de büyük gösterilere imza attı. Festival alanına kurulan stantlarda motosiklet ekipmanları ve aksesuarları sergilendi, yarışmalarla heyecan doruğa çıktı. Akşam saatlerinde ise sahneye çıkan sanatçılar konserler verdi. Binlerce kişi müzikle birlikte eğlenirken, stunt şampiyonu Birkan Polat'ın akrobasi şovları seyircilerden büyük alkış topladı. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan kortej, Bitez Mahallesi'nden başladı. Yüzlerce motosikletli korteje katılarak Bodrum sokaklarını renklendirdi. Antik Tiyatro, Belediye Meydanı ve yel değirmenleri güzergahında ilerleyen kortej, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Motor sesleri ve alkışlar Bodrum semalarını doldurdu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bodrum tarihi ve kültürüyle dünyanın gözbebeği. Bu tür etkinlikler turizme ve sosyal yaşama büyük katkı sağlıyor" dedi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden motosiklet tutkunlarını Bodrum'da ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Organizasyon sorumlusu Selim Turan ise 2 binden fazla motosiklet ve 100'den fazla çadırın festivalde yer aldığını, Motofest'i önümüzdeki yıllarda da daha büyük bir coşkuyla sürdürmek istediklerini söyledi. Motofest, bugün yapılacak final etkinlikleriyle sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Turizm, Spor, Son Dakika

