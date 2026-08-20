20. Akdeniz Oyunları Taranto'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20. Akdeniz Oyunları Taranto'da Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 334 sporcu ile 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek. Açılış töreni yarın yapılacak.

20. Akdeniz Oyunları, İtalya'nın Taranto kentinde yarın açılış töreniyle başlayacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre organizasyon açılış töreni, yarın TSİ 21.00'de Erasmo Iacovone Stadı'nda yapılacak.

Yarışmalar, Taranto ve çevresindeki Puglia Bölgesi'nde yer alan tesislerde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında mevcut spor tesislerinin bir bölümü yenilenirken, uluslararası standartlara uygun yeni tesisler de hizmete sunuldu.

Sporcular, kruvaziyer gemilerde konaklayacak

Taranto 2026 kapsamında sporcuların konaklaması için kalıcı bir sporcu köyü yerine, Mar Grande Deniz Üssü'ne demirleyecek Aroya ve Romanika kruvaziyer gemileri kullanılacak.

Oyunlar; 3x3 basketbol, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, binicilik, bocce, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kano, karate, kaykay, kürek, masa tenisi, okçuluk, padel, paletli yüzme, sutopu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında düzenlenecek.

Türkiye, oyunlara 334 sporcu ile katılacak

Türkiye, 3 Eylül'de sona erecek Taranto 2026'ya 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu ile 29 branşta katılacak. Team Türkiye, organizasyonda hentbol hariç diğer tüm spor dallarında mücadele edecek.

Ay-yıldızlı kafilede en fazla sporcunun yer aldığı branş atletizm oldu. Organizasyonda atletizmde 39, yüzmede ise 27 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan, açılış töreni öncesinde voleybolda grup müsabakaları başlayacak. Kadınlar voleybolunda milli takım, bugün TSİ 18.00'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Bakan Bak, milli sporculara başarılar diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20. Akdeniz Oyunları öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bak, Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarılar dileyerek Türkiye'yi sevindirecek sonuçlar alınacağına yürekten inandığını belirtti.

Uluslararası müsabakalarda son yıllarda kazanılan madalya sayısındaki artışın gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlere tanıklık ediyoruz. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Bu sevindirici sonuçların temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek vardır. Dünyanın en yeni ve modern tesislerine sahibiz. Erişilebilirlik, antrenör ve sporcu eğitimi, koordinasyon sonucunda başarılar kazanılıyor. Milli sporcularımız sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda ülkemizin tanıtımında da önemli rol üstleniyor. Milli sporcularımızın, Akdeniz Oyunları'nda da bizleri gururlandırmaya, madalya kürsülerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Uluslararası, Etkinlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20. Akdeniz Oyunları Taranto'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü
Sandıklı’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
09:44
Doğruysa yer yerinden oynar Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 11:25:03. #7.12#
SON DAKİKA: 20. Akdeniz Oyunları Taranto'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.