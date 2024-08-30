20. Karadeniz Judo Turnuvası Açılış Seremonisiyle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

20. Karadeniz Judo Turnuvası Açılış Seremonisiyle Başladı

20. Karadeniz Judo Turnuvası Açılış Seremonisiyle Başladı

750 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk gününde kıyasıya mücadele yaşandı. İlk günde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

30.08.2024 17:16  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20. Karadeniz Judo Turnuvası'nın açılış seremonisi ile başladı. 750 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk gününde kıyasıya mücadele yaşandı. İlk günde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda 29 Ağustos -1 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası'nın açılış seremonisi bugün yapıldı. 750 sporcunun 3 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceği turnuvanın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından 19 Mayıs Lisesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Seremoni, ilk günde kilolarında dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreni ile devam etti.

Tören sonunda Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve turnuvaya destek verenlere teşekkür plaketi takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, samsun, Spor, Turnuva, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 20. Karadeniz Judo Turnuvası Açılış Seremonisiyle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 17:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: 20. Karadeniz Judo Turnuvası Açılış Seremonisiyle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement