20. Karadeniz Judo Turnuvası Açılış Seremonisiyle Başladı

Spor

20. Karadeniz Judo Turnuvası'nın açılış seremonisi ile başladı. 750 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk gününde kıyasıya mücadele yaşandı. İlk günde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda 29 Ağustos -1 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası'nın açılış seremonisi bugün yapıldı. 750 sporcunun 3 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceği turnuvanın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından 19 Mayıs Lisesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Seremoni, ilk günde kilolarında dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreni ile devam etti.

Tören sonunda Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve turnuvaya destek verenlere teşekkür plaketi takdim etti. - SAMSUN