Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk maçında Güney Afrika 'yı 8-2 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada da Bosna Hersek'i 6-4 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na iyi başladı - Son Dakika

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