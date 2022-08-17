20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

17.08.2022 21:56
20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular İbrahim Küçüksolak ve Adil Mısırcı bronz madalya elde etti.

20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular İbrahim Küçüksolak ve Adil Mısırcı bronz madalya elde etti.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden şampiyonada 86 kiloda mindere çıkan İbrahim Küçüksolak, Ukraynalı rakibi Nazar Dod'u (11-1) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 125 kilogramda bronz madalya müsabakasına çıkan Adil Mısırcı da Özbek rakibi Namaz Abdurashidov'u (4-0) yenerek bronz madalya kazandı.

55 kilogramda Tuba Demir, çeyrek final müsabakasında, 59 kilogramda Ebru Dağbaşı ve 69 kilogramda Nesrin Baş, yarı final karşılaşmasında rakiplerine yenildi.

Tuba Demir bronz madalya için yarın Hint Manju Manju ile karşılaşacak. 59 kilo Ebru Dağbaşı ve 69 kilo Nesrin Baş ise repesaj müsabakasından gelecek rakipleriyle mücadele edecek.

50 kilogramda Şevval Çayır, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat ile 76 kilogramda Melisa Sarıtaç ise Kazak Alina Yertostik ile bronz madalya şansını devam ettirebilmek için repesajda karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

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