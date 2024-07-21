20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Karadağ'ı 3-0 Yendi

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında Karadağ'ı 25-15, 25-13, 25-11'lik setlerle mağlup etti.
İkide iki yapan milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak. ???????
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