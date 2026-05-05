20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi\'nde ilk finalist Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada İngiliz hücum oyuncusu Bukayo Saka kaydetti. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçı İngiliz temsilcisi kazandı.
Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibine toplam skorda 2-1 üstünlük kuran Arsenal, adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İngiliz devi, 20 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde finale yükselmeyi başardı. Arsenal, daha önce 2006 yılında finalde Barcelona ile karşılaşmış ve maçı 2-1 kaybetmişti.
Arsenal'in finaldeki rakibi Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibi olacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı PSG, 5-4 kazanmıştı.
