20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal

20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi\'nde ilk finalist Arsenal
05.05.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. İngiliz devi, 20 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde finale kalmayı başardı. Arsenal'in finaldeki rakibi Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

ARSENAL, SAKA İLE GÜLDÜ

Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada İngiliz hücum oyuncusu Bukayo Saka kaydetti. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçı İngiliz temsilcisi kazandı. 

20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal

20 YIL SONRA FİNALDELER

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibine toplam skorda 2-1 üstünlük kuran Arsenal, adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İngiliz devi, 20 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde finale yükselmeyi başardı. Arsenal, daha önce 2006 yılında finalde Barcelona ile karşılaşmış ve maçı 2-1 kaybetmişti. 

FİNALDE RAKİP YA BAYERN YA DA PSG

Arsenal'in finaldeki rakibi Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibi olacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı PSG, 5-4 kazanmıştı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Coşgun Yusuf Coşgun:
    Finalde hangisi gelirse gelsin PSG - BAYERN bunlara rahat çakar.. 0 0 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Tebrikler Arsenal inşallah hem şampiyonlar ligi kupasını hem ligi alırlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 23:13:32. #7.13#
SON DAKİKA: 20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.