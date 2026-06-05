2006 Dünya Kupası'nın Şampiyonu İtalya - Son Dakika
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2006 Dünya Kupası'nın Şampiyonu İtalya

05.06.2026 11:13
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İtalya, Almanya'da düzenlenen 2006 FIFA Dünya Kupası'nda 4. kez şampiyon oldu.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya, tarihinde 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

Adaylık sürecinde Güney Afrika, İngiltere ve Fas'ı geride bırakan Almanya, 1974 yılının ardından ikinci kez Dünya Kupası düzenlemeye hak kazandı.

Almanya 2006'ya Avrupa'dan 14, Afrika'dan 5, Güney Amerika, Asya, Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den dörder ve Okyanusya'dan bir ekip katıldı.

Turnuvada Avrupa'dan Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan-Karadağ, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, Afrika'dan Angola, Fildişi Sahili, Gana, Togo, Tunus, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Ekvador, Paraguay, Asya'dan İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Kosta Rika, Meksika, Trinidad Tobago ile Okyanusya'dan Avustralya yer aldı.

İtalya'nın 4. şampiyonluğu

İtalya Milli Takımı, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda Zinedine Zidane önderliğindeki Fransa'yı penaltılarla yenerek tarihinin 4. zaferine ulaştı.

Kupanın en iyi file bekçisi seçilen Gianluigi Buffon'un kalesini koruduğu ve turnuva boyunca yalnızca iki gol yiyen İtalyanlar, finalde 1998'in şampiyonu Fransa ile karşılaştı. Almanya 2006 finali, 9 Temmuz 2006 tarihinde Berlin Olimpiyat Stadı'nda 69 bin seyircinin önünde oynandı.

Normal süresi 1-1 biten final karşılaşmasının golleri, maça uzatma devrelerinde damga vuracak iki oyuncudan geldi. Zidane'ın 7. dakikada penaltıdan kaydettiği gole, 19. dakikada Marco Materazzi ile karşılık veren İtalya, mücadeleyi uzatma devresine taşıdı. Uzatmalarında gol sesi çıkmayan mücadelenin galibi, penaltı atışları sonucunda belli oldu. Penaltılarda Fransa'yı 5-3 mağlup eden İtalya, 1934, 1938 ve 1982'nin ardından tarihinin 4. Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Zidane'ın vedası

Almanya'daki 2006 FIFA Dünya Kupası, Fransızların yıldızı Zinedine Zidane'ın sıra dışı vedasıyla akıllara kazındı.

İtalya ile oynanan final karşılaşmasının ikinci uzatma devresinde, 110. dakikada rakip takım savunmacısı Marco Materazzi'ye kafa atan Zidane, kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını 10 kişi bıraktı.

Final mücadelesinin ardından yeşil sahalara veda ettiğini açıklayan Zidane'ın, gördüğü kırmızı kart sonrasında Dünya Kupası'nın yanından geçerek soyunma odasının yolunu tuttuğu sahne, futbolseverlerin hafızalarındaki tazeliğini koruyor.

Ronaldo 15 golle tarihe geçti

Almanya'da rakip fileleri 3 kez havalandıran Brezilya'nın yıldız oyuncusu Ronaldo, turnuvanın en golcü futbolcusu (15) ünvanını ele geçirdi.

1998 ve 2002'deki kupalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Almanya 2006'da attığı 3 golle turnuva tarihinin en skorer oyuncusu Alman Gerd Müller'i (14) geride bıraktı.

Gol kralı Klose

Almanya'daki turnuvanın gol kralı, ev sahibi ülkeden Miroslav Klose oldu.

Rakip fileleri 5 kez havalandıran Klose'nin gol krallığına ulaştığı turnuvada Arjantin'den Hernan Crespo ve Maxi Rodriguez, İspanya'dan David Villa ve Fernando Torres, Brezilya'dan Ronaldo, Fransa'dan Zinedine Zidane ve Thierry Henry ile Almanya'dan Lukas Podolski, üçer golle ikinci sırayı paylaştı.

64 maçta 147 gol atıldı

Almanya 2006'da yapılan 64 maçta 147 gol atıldı.

Maç başına 2,3 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en golcü takımları ise 14 golle ev sahibi ülke Almanya ve 12 golle İtalya oldu.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2006 Dünya Kupası'nın Şampiyonu İtalya - Son Dakika

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