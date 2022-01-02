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2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu - Son Dakika

2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu

02.01.2022 12:56
2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu

Sporcu sayısı ve branş açısından Türkiye'nin en büyük spor kulübü İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2021 yılında 'Altın' dönemini yaşadı.

Sporcu sayısı ve branş açısından Türkiye'nin en büyük spor kulübü İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2021 yılında 'Altın' dönemini yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, pandemi koşullarına rağmen 2021 yılını büyük başarılarla geride bıraktı. Pandeminin getirdiği ağır şartlara rağmen 41 branşta mücadele eden İzmirli sporcular, 127'si altın olmak üzere toplam 311 madalya kazandı. Takım sporlarında 7'si şampiyonluk olmak üzere 14 kez kupa kaldıran İzmir Büyükşehir Belediyespor birbiri ardına büyük sevinç yaşadı. Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ilk kez İzmir'e gelirken, Tekerlekli Sandalye Basketbol'da 17 yıl aradan sonra kazanılan şampiyonluk, 2021 yılının en büyük başarısı olarak tarihteki yerini aldı. Hentbol Kadın Takımı, Türkiye Kupası ikincisi, Ampute Futbol Takımı Süper Lig ve Türkiye Kupası üçüncüsü oldu, Buz Hokeyi Takımı 1. Lig şampiyonu unvanıyla Süper Lig'e, Masa Tenisi Kadın Takımı 2. Lig'e yükseldi.

Su topunda büyük başarı

Yeni kurulan su topunda başarı basamakları çok hızlı tırmanıldı, Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U17 Erkekler Federasyon Kupası'nı İzmir'e getiren su topu takımları, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ile U-15 Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikincilik, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ve U-15 Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncülük elde ederek İzmir'in göğsünü kabarttı.

Judoculardan 127 altın madalya

127 altın, 81 gümüş, 103 bronz madalyanın geldiği bireysel branşların zirvesinde judo yer aldı. Judocular, 45 altın, 21 gümüş ve 31 bronz, toplam 97 madalya kazanarak müthiş performans sergiledi. Buz pateni sporcuları 25 altın, 17 gümüş, 16 bronz kazanırken, güreşçiler, 11 altın, 11 gümüş, 15 bronzu İzmir'e getirdi. Teniste 31, atletizmde 27, yüzmede 23, triatlonda 19, tekvandoda ise 17 kez kürsüye çıkıldı.

Güreşçi Uzun'dan uluslararası arenadaki en önemli derece

Güreşçi Adem Burak Uzun, U23 Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, U23 Greko-Romen Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak uluslararası arenadaki en önemli dereceyi elde etti. Tekvandocular Kaan Yelaldı, Barış Dağ, Esra Akbulak ve Hatice Pınar Yiğit, Uluslararası 6. WT Başkanlık Kupası'nda kürsüdeki yerlerini aldı. Hatice Pınar Yiğit, Kasım'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya elde etti.

Buz pateninde başarı

Buz pateninde Avrupa'da yarışmalara katılan Masal Oran, Derya Taygan, Batu Tasasız, Nehir Alan, Deniz Tarım, Doğa Güner ve Rüzgar Bostancı yakaladıkları başarılarla alkışı hak etti. 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Alper Sadıkoğlu, Hayri Temel Alper ve Volkan Yalçınkaya'dan oluşan takım, bronz madalyayı boynuna taktı. Okçu Sıla Özdemir, Milli Takım formasıyla Avrupa Kupası'nda gümüş madalya aldı. Özel sporcu Tuna Tunca, Mısır'daki Dünya Şampiyonası Açıksu Yüzme Yarışı'nda 10 kilometrelik parkuru yaş kategorisinde 4. sırada tamamlayıp önemli bir başarıya imza attı.

Pek çok organizasyon İzmir'de düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü diğer yandan uluslararası önemli organizasyonları da İzmir'e getirdi. 2019'da BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, 2020'de U18 ve U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın İzmir'de düzenlenmesinin ardından 2021'de CEV Continental Cup ve U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası heyecanı İzmir'de yaşandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Maratonİzmir de Türkiye'nin hızlı parkuru oldu. Uluslararası düzeydeki Marataonİzmir'in, 42 kilometrelik parkurunda elde edilen 2: 09: 35'lik derece bugüne kadar Türkiye'de koşulan en iyi süre olarak kayıtlara geçti. - İZMİR

2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu
2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu
2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu
2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu
2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Altın, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2021 İzmir'in 'Altın' yılı oldu - Son Dakika Spor


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