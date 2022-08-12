Yunusemre Belediyespor kenetlendi

2022-2023 Bölgesel Amatör Lig Futbol Sezonu'nda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yunusemre Belediyespor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular Afyonkarahisar kampı öncesinde kaynaşma ve moral yemeğinde bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yunusemre Belediyespor, yeni sezon öncesinde kaynaşma ve moral yemeğinde buluştu. Mesir Tabiat Parkı'nda yer alan Yunuspark'ta bir araya gelen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, başarı için birlik mesajları vererek 3. lige kenetlendi. Kulüp Başkanı Arif Alkan, organizasyonda yaptığı konuşmada tüm takıma başarılar diledi.

Manisa'ya bir profesyonel takım kazandırma hedefleri doğrultusunda iyi bir takım kurduklarına inandıklarını belirten Alkan, futbolculara hitaben, "Sizler sahada mücadele verirken, bizler de elimizden geldiği kadar maddi manevi yanınızda olacağız. Bu kulüpte görev alan herkes bizim için aynı değerde. Bir futbol takımı şampiyon oluyorsa bu başarının arkasında tepeden tırnağa herkesin emeği var. Bu bir ekip işi. Hepiniz iyi oyuncularsınız. Aranızda bu ligde şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Birlik olursak, sakatlık kaza bela olmazsa, bu kadronun bizi hedefe taşıyacağına inanıyorum. Bu sezon ilk defa kendimize ait bir statta oynayacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Manisa'nın en fazla nüfusa sahip ilçesinin kulübü olarak 3. ligde olmayı hak ediyoruz. Bu takıma güveniyoruz. Hep beraber mücadele edip sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Alkan ayrıca Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye spora ve sporcuya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor, yeni sezon 2.etap çalışmaları için 15 - 23 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da kampa girecek. - MANİSA