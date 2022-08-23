2022-2023 futbol liginde Bilecik'te Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne Muşlu iş insanından destek geldi.

Bilecik'te futbol aşkının adı olan Bilecikspor'un 15 yıl önce 3. Lig'den amatör lige düşmüştü. Bu sürede Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor bir kaç kere BAL kapısından döndü. Geçtiğimiz yıl Bilecik 1. Amatör Ligi şampiyon olarak tamamlayan Bilecikspor, BAL play-off maçında Bayırköyspor'a kaybederek, umutları bir yıl daha erteledi. Bu süreçte Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve yönetim kurulu üyeleri BAL haklarını Bilecikspor bünyesinden yeni kurulan Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne devretmesinin ardından taraftarların profesyonel lig hayalleri gerçek oldu.

Her yıl Bilecikspor'a yardım yapıyor

Kenttin tüm ileri gelenleri Bilecik 1969 Spor Kulübü çatısı altında birleşirken, Bilecik'te inşaat işiyle uğraşan iş insanı Kazım Yağmur'dan destek geldi. Geçtiğimiz yıl Bilecikspor'a bir takım yardımlar yapan Yağmur, "Ben Muş'ta doğdum. Şimdi Bilecik'te ekmeğimi yiyorum. Bu kentte inşaat sektöründe hizmet veren bir iş insanı olarak Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne sahip çıkmak boynumuzun borcu. Kentte yaşayan tüm iş insanları, fabrikalara bu bir örnek teşkil etsin. Herkes imkanları doğrultusunda Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne sahip çıkması lazım" dedi. - BİLECİK