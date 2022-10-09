Müsabakanın 6. dakikasında Haiti, Redondo El Principe Richard'ın golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. Özbekistan ise rakibine 14. dakikada Kudrat Khudoykulov ve 17. dakikada Aziz Abdurakhmanov'un golleriyle karşılık verdi ve 2-1 öne geçti. Haiti, 19. dakikada Saviola Charles'in kaydettiği golle skora denge getirirken devre arasına 2-2 eşitlikle girildi.

Nef Stadı'nda yapılan üçüncülük maçında yarı finalde Türkiye 'ye yenilen Özbekistan ile Angola 'ya elenen Haiti karşılaştı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Futbol, Haiti, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

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