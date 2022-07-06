Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen şampiyonada, yarışlar altın, gümüş, bronz ve zümrüt olmak üzere 4 grupta yapılıyor. İçmeler mevkisinde 61 ülkeden 276 sporcu katıldığı organizasyonda, yelkenciler en iyi dereceyi elde etmek için mücadele ediyor.

Kaynak: AA

İçmeler, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarış heyecanı devam ediyor - Son Dakika

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