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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

03.09.2022 19:06
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Mihkel Manniste (Estonya)Bulgaristan: Dee Bost 12, Kostov 15, Marinov 4, Stoilov 8, Vezenkov 28, Pavlin Ivanov 2, Dimitrov 7, Karamfilov, Yanev 7, Alipiev 4, Andrey IvanovTürkiye: Larkin 13, Buğrahan Tuncer...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Mihkel Manniste (Estonya)

Bulgaristan: Dee Bost 12, Kostov 15, Marinov 4, Stoilov 8, Vezenkov 28, Pavlin Ivanov 2, Dimitrov 7, Karamfilov, Yanev 7, Alipiev 4, Andrey Ivanov

Türkiye: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 10, Cedi Osman 25, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 6, Sadık Emir Kabaca 4, Şehmus Hazer 10, Alperen Şengün 20, Melih Mahmutoğlu 9, Ercan Osmani 2, Onuralp Bitim

1. Periyot: 29-31

Devre: 52-50

3. Periyot: 71-75

Beş faulle çıkan: 34.30 Merinov (Bulgaristan)

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sert savunma yapamayan iki takım da hızlı hücumlarla sayı üretti. Bulgaristan dış atışlarda sayı bulurken, pota altında rakibine karşılık veren A Milli Takım, periyodu 31-29 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Bulgaristan, hücumda istediği gibi oynayamayan ay-yıldızlı takım karşısında Vezenkov ve Dee Bost ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 38-33 öne geçti. Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle oyuna ağırlığını koymaya çalışan A Milli Takım, kötü bir performans sergilediği savunmada ise rakibini durdurmayı başaramadı ve soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan A Milli Takım, Cedi Osman ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 26. dakikada 66-61 öne geçti. Bulgaristan dış atışlardaki etkili mücadelesiyle oyunda denge sağlamaya çalışırken, boyalı alanda skor bulan ay-yıldızlı takım, son çeyreğe 75-71 önde girdi.

Son periyoda da hızlı başlayan A Milli Takım, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı. Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmadan 101-87 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Bulgaristan ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, Estonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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