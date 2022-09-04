A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Tiflis Arena'da ev sahibi Gürcistan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin , Buğrahan Tuncer , Cedi Osman , Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 36-33 geride kapatırken, normal süre 68-68, 1. uzatma ise 75-75 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, iki uzatmaya giden maçta Gürcistan'a yenildi - Son Dakika

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