2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

02.09.2022 23:58
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

İtalya'nın Milano şehrinde oynanan C Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Ukrayna, Yunanistan ve İtalya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda ise İsrail, Polonya ve Sırbistan, ilk maçlarından galip ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

İsrail- Finlandiya: 89-87

Ukrayna- Büyük Britanya: 90-61

Hırvatistan-Yunanistan: 85-89

Polonya-Çekya: 99-84

İtalya- Estonya: 83-62

Sırbistan- Hollanda: 100-76

İkinci maçlar

A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçların tamamı, yarın oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

14.30 Karadağ-Belçika

15.00 Finlandiya-Polonya

15.15 Büyük Britanya-Hırvatistan

15.30 Almanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Türkiye

18.00 Estonya-Ukrayna

18.30 Çekya-Sırbistan

18.45 Litvanya-Fransa

20.00 Gürcistan-İspanya

21.30 Macaristan-Slovenya

22.00 Yunanistan-İtalya

22.00 Hollanda-İsrail

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Ukrayna, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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