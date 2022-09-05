2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

05.09.2022 01:40
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bulgaristan- Karadağ: 81-91

İspanya- Belçika: 73-83

Türkiye- Gürcistan: 83-88 (uzatmada)

B Grubu

Litvanya- Almanya: 107-109 (uzatmada)

Slovenya-Bosna Hersek: 93-97

Fransa- Macaristan: 78-74

C ve D gruplarının programı

C ve D gruplarındaki 3. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

15.00 Polonya-İsrail

15.15 Hırvatistan-Estonya

18.00 Büyük Britanya-Yunanistan

18.30 Çekya-Hollanda

22.00 Ukrayna-İtalya

22.00 Sırbistan-Finlandiya

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Macaristan, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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