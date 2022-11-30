Galler'i ikinci yarıda geçen İngiltere grubu lider bitirerek son 16 turunda Senegal ile eşleşti

İngiltere ile Galler, 2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

İNGİLTERE LİDER ÇIKTI

Karşılaşmada İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikalarda Marcus Rashford ve 52. dakikada Phil Foden attı. Bu sonucun ardından İngiltere, 7 puanla grubundan lider çıktı.

SENEGAL İLE EŞLEŞTİLER

2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'ndan lider çıkan İngiltere, son 16 turunda Senegal'in rakibi oldu. Galler ise ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nı galibiyet alamadan tamamladı.