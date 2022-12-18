Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde iki dev kozlarını paylaştı. Arjantin- Fransa karşılaşmasında ilk yarım saatlik bölüm herkesi şaşırttı.
Son şampiyon Fransa'nın oyun olarak üstünlüğü ele alması beklenen maçta tam tersi senaryo yaşandı. Fransa 35 dakikada rakip kaleye dahi gidemedi. Mbappe, Giroud, Griezmann gibi yıldızlara sahip olan Fransa, tek bir şut bile çekemedi.
Arjantin'in kaptanı Messi, yarım saatlik bölümde ortaya koyduğu futbolla parmak ısırttı. 23'te penaltıyı gole çeviren Messi, 36'da Di Maria'nın attığı golün oluşumunu hazırladı. Yalnızca hücumda değil takım savunmasına da katkı verdi.
Fransa, 41. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Olivier Giroud'nun yerine Thuram girdi, Dembele'nin ise Muani oyuna alındı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası finalinde neler oluyor! 36 dakikada yaşananlara kimse inanamadı - Son Dakika