Arjantin'in Meksika'yı devirdiği kader maçında sahneye çıkan Messi, Dünya Kupası tarihine geçti - Son Dakika
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Arjantin'in Meksika'yı devirdiği kader maçında sahneye çıkan Messi, Dünya Kupası tarihine geçti

27.11.2022 00:20

2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Takımının ilk golünü atan yıldız oyuncu Lionel Messi, 2006'dan bu yana ceza sahası dışından en fazla fileleri havalandıran isim olarak kayıtlara geçti.

Arjantin ile Meksika, 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin 2-0 kazanırken, Lionel Messi rekorlarına yeni bir tanesini daha ekledi.

MESSI ATEŞİ YAKTI

Suudi Arabistan yenilgisinin ardından Dünya Kupası'nda "Ya tamam ya devam." maçına çıkan Arjantin, Meksika karşısında Lionel Messi ve Fernandez'in golleriyle galibiyete uzandı. 2 farklı galibiyetle zafere uzanan Tangocular, C Grubu'nda 2. sıraya yükseldi.

ONDAN DAHA İYİSİ YOK

Mücadelede Lionel Messi attığı gol ile rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız futbolcu, ilk Dünya Kupası maçına çıktığı 2006'dan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

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Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin'in Meksika'yı devirdiği kader maçında sahneye çıkan Messi, Dünya Kupası tarihine geçti - Son Dakika
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