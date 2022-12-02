Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun son maçların oynanması sonrası büyük sürprizler yaşandı. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un, Socrates isimli YouTube kanalında turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu.
Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya ise Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.
Mehmet Demirkol'un turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu. Ünlü yorumcunun, Japonya'nın grup lideri olarak son 16 turuna çıkacağını, Almanya'nın ise felaket yaşayarak grup aşamasını geçemeyeceğini söylemesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Demirkol için "Sen kahin misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Spor › Herkes şaşkına döndü! Yorumcu Mehmet Demirkol'un çılgın Dünya Kupası kehaneti gerçek oldu - Son Dakika