Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Uruguay, Güney Kore ile golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min Jae de Güney Kore'nin ilk 11'indeydi. Güney Kore savunması gösterdiği performansla tam not aldı.
Turnuvanın favorilerinden Uruguay'ın ortaya koyduğu futbol şaşırttı. Grupta Portekiz ve Gana gibi güçlü takımlarla maç yapacak.
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