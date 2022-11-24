Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı

24.11.2022 18:05
Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore golsüz beraberlik yaşadı. Darwin Nunez, Cavani, Suarez gibi yıldızları olan Uruguay, belenen performansı yakalayamadı.

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Uruguay, Güney Kore ile golsüz berabere kaldı.

KIM MIN JAE OYNADI

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min Jae de Güney Kore'nin ilk 11'indeydi. Güney Kore savunması gösterdiği performansla tam not aldı.

URUGUAY ŞAŞIRTTI

Turnuvanın favorilerinden Uruguay'ın ortaya koyduğu futbol şaşırttı. Grupta Portekiz ve Gana gibi güçlü takımlarla maç yapacak.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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