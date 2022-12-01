Herkes Messi ile Szczesny'nin girdiği iddiayı konuşuyor! Polonyalı eldiven kaybettiği iddiayı açıkladı

Arjantin'in Polonya'yı 2-0 yendiği Dünya Kupası C Grubu son maçında deneyimli kaleci Wojciech Szczesny'nin Lionel Messi ile iddiaya girdiği ortaya çıktı.

MESSI PENALTI KAÇIRDI

Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Mac Allister ile 67. dakikada Alvarez kaydetti. Mücadelede Messi'nin penaltı atışını kurtaran Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, karşılaşma sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu.

MAÇ İÇİNDE İDDİAYA GİRDİLER

Wojciech Szczesny, Messi'nin kaçırdığı penaltının öncesindeki VAR kontrolünde Arjantinli yıldız ile iddiaya girdiğini söyledi. Polonyalı kaleci yaptığı açıklamada, "Messi'yle hakemin penaltıyı verip vermeyeceğine dair 100 euroya iddiaya girdik ve kaybettim. Dünya Kupası'nda buna izin veriliyor mu bilmiyorum, belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığı için ona ödeme yapmayacağım." dedi.