Herkes Messi ile Szczesny'nin girdiği iddiayı konuşuyor! Polonyalı eldiven kaybettiği iddiayı açıkladı - Son Dakika
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Herkes Messi ile Szczesny'nin girdiği iddiayı konuşuyor! Polonyalı eldiven kaybettiği iddiayı açıkladı

01.12.2022 11:48

2022 Dünya Kupası C Grubu son maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Messi'ye yapılan faul sonrası gerçekleştirilen VAR kontrolü sırasında Polonya kalecisi Szczesny, Arjantinli yıldızla iddiaya girdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan deneyimli eldiven, "Messi ile hakemin penaltıyı verip vermeyeceğine dair 100 euroya iddiaya girdik ve kaybettim." dedi.

Arjantin'in Polonya'yı 2-0 yendiği Dünya Kupası C Grubu son maçında deneyimli kaleci Wojciech Szczesny'nin Lionel Messi ile iddiaya girdiği ortaya çıktı.

MESSI PENALTI KAÇIRDI

Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Mac Allister ile 67. dakikada Alvarez kaydetti. Mücadelede Messi'nin penaltı atışını kurtaran Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, karşılaşma sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu.

MAÇ İÇİNDE İDDİAYA GİRDİLER

Wojciech Szczesny, Messi'nin kaçırdığı penaltının öncesindeki VAR kontrolünde Arjantinli yıldız ile iddiaya girdiğini söyledi. Polonyalı kaleci yaptığı açıklamada, "Messi'yle hakemin penaltıyı verip vermeyeceğine dair 100 euroya iddiaya girdik ve kaybettim. Dünya Kupası'nda buna izin veriliyor mu bilmiyorum, belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığı için ona ödeme yapmayacağım." dedi.

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Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş

Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Messi ile Szczesny'nin girdiği iddiayı konuşuyor! Polonyalı eldiven kaybettiği iddiayı açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes Messi ile Szczesny'nin girdiği iddiayı konuşuyor! Polonyalı eldiven kaybettiği iddiayı açıkladı - Son Dakika
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